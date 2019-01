Schneemassen verursachen Verkehrsbehinderungen

Schneemassen und starker Wind verursachen vor allem in höheren Lagen Tschechiens weiterhin massive Verkehrsbehinderungen. Am Montagmorgen wurden die Straßen zwischen Jáchymov / Joachimsthal und Boží Dar / Gottesgab wegen Schneeverwehungen gesperrt. Dies teilte eine Polizeisprecherin mit. In der Stadt Boží Dar gilt auch weiterhin der Katastrophenfall. Wegen umgestürzten Bäumen ist im Kreis Karlovy Vary / Karlsbad die Bahnstrecke zwischen Nejdek / Neudek und Potůčky / Breitenbach gesperrt. Der Bahnverkehr wird vermutlich am Dienstagmittag wieder aufgenommen werden.

Bei Česká Kubice / Böhmisch Kubitzen nahe der Grenze zu Bayern fuhr am Montagmorgen ein internationaler Zug auf einen umgestürzten Baum. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Dies teilte einer Sprecher der Feuerwehr im Kreis Pilsen mit. Der Bahnverkehr war für mehrere Stunden gesperrt, es kommt aber weiterhin zu Behinderungen.