In Boží Dar / Gottesgab, einem Grenzort im Erzgebirge, gilt seit Freitag der Katastrophenfall. Der Grund sind der massive Schneefall und die schwierige Verkehrslage. Die Feuerwehr hilft die Schneemassen abzuräumen. Zwei Tage nach der Ausrufung des Katastrophenfalls hat sich die Situation im nordböhmischen Jablonec nad Nisou / Gablonz an der Neiße verbessert. Von den Straßen wurden inzwischen 2200 Tonnen Schnee abgeräumt. Der Katastrophenfall soll in der Stadt bis Montag gelten.