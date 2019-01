Ergiebige Schneefälle und starke Winde sorgen auch am Mittwoch zu massiven Verkehrsbehinderungen in Tschechien. Betroffen sind vor allem Verbindungen in Richtung Deutschland und Österreich. So ist beispielsweise der Grenzübergang Dolní Dvořiště – Wullowitz nach Oberösterreich teilweise gesperrt.

Besonders kritisch ist die Lage jedoch in Nordböhmen. So ist der Wintersportort Boží Dar / Gottesgab von der Außenwelt abgeschnitten, die Straßen in Richtung Sachsen sind größtenteils unbefahrbar.