Schnee und Wind beeinträchtigen weiter Verkehr in Tschechien

Wegen der Witterungsunbilden hielten die Verkehrsprobleme in Tschechien auch am Dienstag an. Vor allem in den gebirgigen Regionen des böhmischen Landesteils sind noch Straßen wegen der Schneemassen gesperrt. Dazu gehört die Fernstraße 7 von Chomutov / Komutau bis zur deutschen Grenze. Hinzu kommt ein starker Wind. Deshalb sind gerade im Erzgebirge mehrere Landstraßen verweht und für den Verkehr geschlossen. Vom Grenzort Boží Dar / Gottesgab sind einige Ortschaften aufgrund des Schnees weiter nicht erreichbar. Wegen eines Lkw-Unfalls war den ganzen Vormittag über die Landstraße 198 von Teplá nach Horní Kramolín bei Mariánské Lázně / Marienbad nicht passierbar. Dasselbe gilt für die Fernstraße 34 zwischen Květná und Polička nahe der Böhmisch-Mährischen Höhe. Wegen starker Schneefälle musste ebenso die Fernstraße 11 zwischen Jablonné nad Orlicí und Červená Voda im Adlergebirge für drei Stunden gesperrt werden.

Nach Informationen des Wetterdienstes soll sich die Lage am Mittwoch beruhigen, wenn die Schneefälle und Winde deutlich zurückgehen.