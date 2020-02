Schnee sorgt für Verkehrschaos in Richtung Sachsen

Auf der Autobahn D8 in Richtung Dresden ist es wegen Schneefalls am Dienstag zu schweren Behinderungen gekommen. So war die Einfahrt zum Tunnel bei Autobahnkilometer 82 am frühen Mittwochmorgen für mehrere Stunden gesperrt. In der Folge gab es mehrere Stunden lang massive Verkehrsstockungen. Dies meldete die Straßenverwaltung am Vormittag. Demnach kam der Verkehr auch in Richtung Prag zum Stehen.

Wegen des Wintereinbruchs wurden auch aus weiteren Regionen Tschechiens Verkehrsbehinderungen gemeldet. Besonders betroffen war die Gegend um Liberec / Reichenberg sowie der Böhmerwald.