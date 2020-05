Schloss Police plant Ausstellung über Sänger Waldemar Matuška

Das Schloss in der Gemeinde Police bei Moravské Budějovice / Mährisch Budwitz will seine musealen Ausstellungen um eine Exposition über den hierzulande populären Sänger Waldemar Matuška erweitern. Die Gegenstände dazu werde ein privater Sammler leihen, heißt es. Das Schlossmuseum hat sich bereits einen Namen gemacht mit einer Ausstellung über die britische Royal Air Force (RAF) und einer Exposition mit historischen Motorrädern. Das Schloss, das seit über zehn Jahren in Sanierungsarbeiten steckt, wird dieses Jahr am 27. Juni öffnen, sagte Gemeindevorsteher Karel Janoušek.

Police hat nur zirka 350 Einwohner und ein Jahresbudget von rund sechs Millionen Kronen (220.000 Euro). Die Sanierung des Schlosses wird hauptsächlich durch Subventionen finanziert. Durch seine Ausstellungen ist es zu einem beliebten touristischen Ziel am Südrand der Böhmisch-Mährischen Höhe geworden. Es kommen bis zu 3500 Besucher an den Wochenenden.