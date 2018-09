Schloss Kunín lädt zum Fest „Eine Rose für Frau Gräfin“ ein

Im Barockschloss Kunín / Kunewald nahe Nový Jičín / Neutitschein wird am Freitag das Fest „Eine Rose für Frau Gräfin“ eröffnet. Mit der Veranstaltung wird an die Gräfin Maria Waldburga von Walburg-Zeil (1762-1828) erinnert. Sie war eine wichtige Persönlichkeit der mährischen Aufklärung. Die Philanthropin richtete in ihrem Schloss ein Bildungsinstitut ein, das talentierte Kinder aus verschiedenen sozialen Schichten besuchten. Zu den Schülern gehörte auch der tschechische Historiker und Politiker František Palacký.

Das Fest im Schloss Kunín dauert zehn Tage, es endet am 7. Oktober.