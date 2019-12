Schloss Jezeří unter den gefährdeten Baudenkmälern

Schloss Jezeří / Eisenberg, das auf dem Fuße des Erzgebirges steht wurde in die Liste von 14 gefährdeten europäischen Sehenswürdigkeiten aufgenommen und hat die Chance, Fördergelder zu bekommen. Die Liste wird jedes Jahr vom Denkmalschutz-Verbund Europa Nostra veröffentlicht. Im März 2020 werden sieben am stärksten gefährdete Baudenkmäler ausgesucht, die finanzielle Mittel für die Rettung erhalten. Dies teilte die Sprecherin des staatlichen Denkmalschutzamtes, Jana Hartmanová, am Donnerstag mit.

Durch den Tagebau wurde die Gegend von Most / Brüx die Landschaft sowie das Schloss selbst stark beschädigt. Als das Denkmalschutzamt die Residenz Mitte der 1990er Jahre übernommen hatte, befand sich das Gebäude in einem verwahrlosten Zustand.