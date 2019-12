Schloss Jezeří gehört zu 14 gefährdeten Baudenkmälern in Europa

Das nordböhmische Schloss Jezeří / Eisenberg gehört zu 14 gefährdeten Sehenswürdigkeiten in Europa. Die Residenz am Fuße des Erzgebirges ist in eine entsprechende des Denkmalschutz-Verbundes „Europa Nostra“ aufgenommen worden. Für Schloss Jezeří bedeutet das die Chance, Fördergelder zu erhalten. Darüber soll im März 2020 entschieden werden. Laut einer Sprecherin des tschechischen Denkmalschutzamtes gehen die Gelder nur an die sieben am stärksten gefährdeten Baudenkmäler.

Das Schloss ist durch die Ausweitung des Tagebaus in der Gegend von Most / Brüx stark beschädigt worden. Als das Denkmalschutzamt Mitte der 1990er Jahre Jezeří übernahm, war das Gebäude halb verfallen.