Schloss in Doksy wird nach Restaurierung geöffnet

Das Schloss in Doksy / Hirschberg am See wird nach einer gründlichen Restaurierung am letzten Adventsonntag geöffnet. Die Stadt hat dank einem grenzüberschreitenden Projekt finanzielle Mittel für die Instandsetzung der Residenz gewonnen. Am Projekt arbeitet Doksy mit der deutschen Partnerstadt Bad Muskau zusammen.

Das Schloss gehörte bis 1945 der Adelsfamilie Waldstein. Die Stadt erhielt das Schlossareal 2015 vom Kreis Liberec / Reichenberg. Für die Öffentlichkeit wird das Schloss am 22. Dezember eröffnet.