Schlagerstar Vondráčková in Deutschland ausgezeichnet

Der tschechische Schlagerstar Helena Vondráčková wurde vom deutschen Schlagermagazin Smago für ihr Lebenswerk und ihren Beitrag für die deutsche Schlagerszene ausgezeichnet. Die 70-Jährige nahm die Auszeichnung am Sonntag entgegen. Sie sei schon oft in Deutschland aufgetreten und habe dort viel gelernt, so Vondráčková am Galaabend.

Neben Karel Gott gehört Helena Vondráčková zu den bekanntesten tschechischen Sängern in Deutschland. Einen Namen machte sich die Sängerin vor allem auf dem Gebiet der ehemaligen DDR mit Auftritten bei Ein Kessel Buntes.