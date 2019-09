Die tschechische Schlagerlegende Karel Gott leidet an akuter Leukämie und wird ambulant in der Allgemeinen Uniklinik in Prag behandelt. Über seine Erkrankung informierte der Sänger am Donnerstag. Er teilte zudem via Facebook mit, vor kurzem sei ein Dokumentarfilm über sein Leben gedreht worden.

Karel Gott musste im Juli dieses Jahres wegen einer Lungenentzündung seine Teilnahme am Festival Benátská in Liberec absagen. Beim Festival wollte er ursprünglich seinen 80. Geburtstag feiern, den er am 14. Juli beging. Bereits im Jahr 2015 musste Gott wegen einer schweren Krebserkrankung behandelt werden.