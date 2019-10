Scheidender Parteichef der Top 09 Pospíšil wird die Partei in Prag leiten

Der bisherige Parteichef der liberalen Partei Top 09 und Europa-Abgeordnete, Jiří Pospíšil, wurde zum Chef der Parteiorganisation in Prag gewählt. Darüber haben Delegierte des regionalen Parteitags in der tschechischen Metropole am Samstag entschieden. Für Pospíšil stimmten 73 der 99 Anwesenden.

Pospíšil kündigte bereits früher an, den Parteivorsitz nicht mehr verteidigen zu wollen. Der neue Parteichef der Top 09 soll auf dem Parteitag Ende November gewählt werden.

Als Leiter der Partei in Prag will sich Jiří Pospíšil für eine bessere Koordinierung der Arbeit im Magistrat und der Aktivitäten in Stadtteilen Prags einsetzen, wie er am Samstag mitteilte.