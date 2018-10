Scheidende Oberbürgermeisterin Prags schätzt ihre Regierung als sehr erfolgreich

Die scheidende Oberbürgermeisterin Prags Adriana Krnáčová (Ano) hat am Dienstag ihre Regierung in Prag in den vergangenen vier Jahren bilanziert. Sie könne viele positive Ergebnisse aufweisen und werde die Hauptstadt in einem hervorragenden Zustand an einen Nachfolger übergeben, so Krnáčová. Als ihre größten Erfolge nannte sie die Eröffnung des Straßentunnels Blanka, die Ersetzung der umstrittenen Opencard durch eine neue ÖPNV-Karte und die Aushandlung neuer Bedingungen für die Vermietung des Magistratssitzes im sogenannten Škoda-Palast. Nur in diesen drei Fällen habe die Stadt rund vier Milliarden Kronen erspart, hob die Oberbürgermeisterin hervor.

Krnáčová bezeichnete zudem die Wahlkampagne ihrer Partei in der Hauptstadt als unglücklich. Der Austausch des Wahlleiters in Prag kurz vor der Kommunalwahl sei ein taktischer Fehler gewesen, meinte sie. Die Partei Ano von Premier Andrej Babiš ist in der Wahl zum Prager Magistrat erst auf Platz fünf gelandet.