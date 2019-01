Schauspielerin Marie Kyselková im Alter von 83 Jahren gestorben

Im Alter von 83 Jahren ist die tschechische Schauspielerin Marie Kyselková gestorben. Sie ist vor 60 Jahren als Darstellerin der Hauptrolle im tschechoslowakischen Märchenfilm Die Prinzessin mit dem goldenen Stern berühmt geworden. Über den Tod der Schauspielerin informierte die Boulevardzeitung Blesk am Montag. Der Märchenfilm wurde in den 1960er Jahren auch in den Kinos in der DDR gezeigt.

Die Rolle der Prinzessin im Film von Regisseur Martin Frič war die letzte Schauspielerrolle von Marie Kyselková. Sie kümmerte sich dann um ihre Familie und zog sich ins Privatleben zurück.