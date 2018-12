Die berühmte tschechische Schauspielerin Jana Štěpánková ist tot. Sie starb bereits am Dienstag im Alter von 84 Jahren, wie ihre Familie am Freitag mitteilte. Štěpánková war seit den 1950er eine der wichtigsten Persönlichkeiten der tschechischen Theater- und Fernsehproduktionen.

Die gebürtige Zlínerin stand unter anderem im Prager Theater in den Weinbergen auf der Bühne. Bekannt wurde Štěpánková vor allem wegen ihrer Serien Rollen, unter anderem in „Das Krankenhaus am Rande der Stadt“.