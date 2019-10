Die tschechische Schauspielerin Jana Drbohlavová ist am Montag im Alter von 78 Jahren gestorben. Bekannt geworden ist sie vor allem mit der Rolle der Lehrerin im Märchenfilm „Das Mädchen auf dem Besenstiel“ aus dem Jahr 1972.

Drbohlavová hat bis 2016 im Prager Theater ABC gespielt. In den 1960er bis 1980er Jahren spielte sie auch in mehreren Filmen und Fernsehserien, beispielsweise in den Serien „Die Märchenbraut“, „Die Rückkehr der Märchenbraut“ und „Alte Kriminalfälle“.