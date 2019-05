Schauspieler Václav Postránecký im Alter von 75 Jahren gestorben

Im Alter von 75 Jahren ist am Dienstagabend nach einer langen Krankheit der tschechische Theater- und Filmschauspieler Václav Postránecký gestorben. Die Information teilte der Sprecher des Prager Nationaltheaters Tomáš Staněk den Medien mit.

Postránecký war Jahre lang Mitglied des Schauspielensembles des Nationaltheaters. Er spielte auch in vielen Filmkomödien und Fernsehserien, darunter in der tschechisch-deutschen Fernsehserie Zirkus Humberto. In den Jahren 2005 bis 2011 war er Präsident des Schauspielerverbandes.