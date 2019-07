Schauspieler Václav Kotek gestorben

Der leitende Manager des Prager Jára-Cimrman-Theaters Václav Kotek ist tot. Er starb überraschend in seiner Wohnung in Karljštejn, wie sein langjähriger Theater- und Filmkollege Zdeněk Svěrák am Freitag gegenüber dem Tschechischen Rundfunk mitteilte. Kotek wurde 66 Jahre alt.

Václav Kotek war zunächst Bühnenbauer und Schauspieler am humoristischen Jára-Cimerman-Theater im Prag, später wurde er Manager des Schauspielhauses. Er ist der Vater von Vojtěch Kotek, der durch die europäische Koproduktion zum Leben Maria Theresias internationale Bekanntheit erlangte.