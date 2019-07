Schauspieler und Stuntman Zdeněk Srstka im Alter von 83 Jahren gestorben

Im Alter von 83 Jahren ist am Montag der Schauspieler, Stuntman und Moderator Zdeněk Srstka gestorben. Unter Berufung auf Srstkas Sohn Jiří informierte über den Tod des Schauspielers die Nachrichtenagentur ČTK. Srstka spielte in mehr als 100 Filmen und Fernsehserien, darunter im „Lemonade-Joe“ und in den Fernsehserien „Die Besucher“ und „Der fliegende Ferdinand“. Seit der Mitte der 1990er Jahre moderierte er die TV-Sendung „Wollt ihr mich?“ über Hunde und Katzen aus Tierheimen.

Zdeněk Srstka hat seit seiner Jugend aktiv Sport gemacht, vor allem Gewichtheben und Box. 1957 gewann er bei der EM im Gewichtheben eine Bronzemedaille. 1960 schaffte er es im Gewichtheben bei den Olympischen Spielen in Rom auf den neunten Platz.