Im Alter von 83 ist am Mittwoch der Schauspieler und Synchronsprecher Jaroslav Kepka gestorben. Dies teilte der Tschechischer Schauspielerverband mit. Kepka war Jahre lang Mitglied des Schauspielensembles des Prager Theaters Divadlo na Vinohradech. Er spielte auch in vielen Filmen, darunter im Märchenfilm Rumpelstilzchen & Co. und in der Fernsehserie Die Rückkehr der Märchenbraut.

Für seine Leistungen als Synchronsprecher wurde Kepka 2003 mit dem Preis des Schauspielerverbandes ausgezeichnet.