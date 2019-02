Schauspieler Jiří Pecha im Alter von 74 Jahren gestorben

Im Alter von 74 Jahren ist am Donnerstag der Schauspieler Jiří Pecha gestorben. Die Information über Pechas Tod bestätigte eine Sprecherin des Brünner Theaters Husa na provázku gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK.

Pecha spielte im Brünner Theater seit der Wende der 1960er und 1970er Jahre. Er bildete ein erfolgreiches Schauspielerduo zusammen mit Boleslav Polívka, mit dem er beispielsweise in der Inszenierung „Pezza versus Čorba“ auftrat. Pecha hat auch in vielen Filmen gespielt, beispielsweise in der Ballade für den Banditen von Regisseur Vladimír Sís, im Streifen Das vergessene Licht von Vladimír Michálek und im Filmmärchen Lotrando und Zubejda. In den letzten Jahren kehrte er Zeit zu Zeit auf die Bühne von Husa na provázku in der Hauptrolle in der Inszenierung „Die Großmutter“ zurück, die nach dem gleichnamigen Roman von Božena Němcová entstand.