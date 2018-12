Die britische Sopranistin und Schauspielerin Sarah Brightman wird am 8. November 2019 ein Konzert in der Prager Tippsport Arena geben. Sie wird in Tschechien ihr neues Album „Hymn“ vorstellen.

Das Konzert in Prag findet im Rahmen der Tournee „Hymn: Sarah Brightman In Concert“ statt, die die Sängerin am 24. November in Südamerika eröffnete. Dies teilten die Veranstalter des Prager Konzerts am Montag mit.