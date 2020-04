SAP: Tschechiens Autoindustrie büßte 2,5 Milliarden Euro Umsatz ein

Der geschätzte Umsatzverlust der tschechischen Automobilhersteller im vergangenen Monat, verursacht durch den Produktionsausfall wegen der Coronavirus-Pandemie, beläuft sich auf 50 Milliarden Kronen (1,9 Milliarden Euro). Bei den Zulieferern sanken die Umsätze geschätzt um 45 Prozent. Das sind mehr als 17 Milliarden Kronen im Monat (630 Millionen Euro). Die Autoproduktion in Tschechien ging im ersten Quartal um 11 Prozent zurück. Es wurden nahezu 323.000 Fahrzeuge hergestellt. Im März aber waren es um rund 47.500 Wagen weniger als im gleichen Monat des Vorjahres. Das ist ein Rückgang von mehr als 36 Prozent, informierte am Dienstag der tschechische Verband der Automobilindustrie (SAP)

Alle drei großen Pkw-Hersteller haben wegen der Pandemie ihre Produktion vorübergehend eingestellt. Das Hyundai-Werk im nordmährischen Nošovice hat den Betrieb indes am 14. April wieder aufgenommen. Škoda Auto will am 27. April folgen, TPCA am 4. Mai.