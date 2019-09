Sankt-Wenzel-Musikfestival beginnt in Ostrava

Auf dem Programm des internationalen Sankt-Wenzel-Musikfestivals stehen 32 Konzerte, die in Ostrava / Ostrau und in weiteren 18 Städten und Gemeinden im Mährisch-Schlesischen Kreis stattfinden. Dies teilte Festivaldirektor Igor Františák mit. Das Festival konzentriert sich auf die Sakral- und die sogenannte alte Musik.

Eröffnet werden die Festspiele am Dienstag in der Kathedrale zum Göttlichen Erlöser in Ostrava mit einem Konzert der Brünner Philharmonie und des Tschechischen Philharmonischen Chors Brünn. Auf dem Programm steht Robert Schumanns Oratorium Das Paradies und die Peri. Das Festival findet an verschiedenen Orten im Mährisch-Schlesischen Kreis bis 28. September statt.