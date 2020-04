Saisonabbruch in tschechischem Amateurfußball

Im tschechischen Amateurfußball werden wegen der Corona-Pandemie alle Wettbewerbe vorzeitig beendet. Damit gibt es in dieser Saison keinen Abstieg und keinen Aufstieg, entschied der Fußballverband am Dienstag. Eine Ausnahme bilden Auf- und Abstieg in beziehungsweise aus den professionellen Ligen.

Das Halbfinale und das Finale des Verbandspokals sollen nach dem Willen der Funktionäre jedoch ausgespielt werden. Man habe es auf einen noch festzulegenden späteren Termin verschoben, sagte Verbandspräsident Martin Malík.