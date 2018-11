Sängerin Yvetta Simonová feiert 90. Geburtstag

Die Legende der tschechischen Popmusik Yvetta Simonová feiert an diesem Sonntag ihren 90. Geburtstag. Die Sängerin startete ihre Karriere in der Operette, populär wurde sie aber erst durch die Zusammenarbeit mit mehreren tschechischen Tanzorchestern, vor allem mit dem Karel-Vlach-Orchester. Einen besonderen Erfolg erlebte Simonová im Sängerduo mit Milan Chladil in den 1960er und 1970er Jahren. In ihrem Repertoire befinden sich mehr als 500 Lieder.

Die 90-Jährige Sängerin gibt immer noch Konzerte. Anlässlich ihres Geburtstags wird ein neugegründeter Jahrespreis des Musiksverlags Supraphon ihr verliehen. Simonová nimmt diesen im Rahmen eines Jubiläumskonzerts am 18. November entgegen.