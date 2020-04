Sachsens Ministerpräsident kritisiert Tschechien wegen Grenzschließung

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die Grenzschließungen Tschechiens und Polens wegen der Coronavirus-Pandemie kritisiert. Dies sei eine bittere Erfahrung gewesen, so der CDU-Politiker gegenüber Medien am Montag. Vor allem bemängelte Kretschmer, dass die Schritte der Nachbarländer ohne vorherige Abstimmung geschehen seien. Er hätte sich ein anderes Vorgehen gewünscht, meinte der sächsische Regierungschef. Tschechien hatte Mitte März seine Grenzen geschlossen und die Ausreise für seine Bürger mit Ausnahmen verboten. Strenge Regeln betreffen zudem Grenzpendler, die unter anderem in Sachsen arbeiten.

Nichtsdestotrotz bat Kretschmer Tschechien Hilfe an in der Coronakrise. Unter anderem sollte es einen Austausch geben bei Tests, so der Politiker.