Sachsen will bei Bedarf auch tschechische und polnische Covid-19-Patienten in den Kliniken des Freistaats unterbringen. Ministerpräsident Michael Kretschmer habe dieses Angebot nach einer Sondersitzung des sächsischen Landtags unterbreitet, berichtete die Presseagentur ČTK am Donnerstag.

In den Krankenhäusern des Freistaates werden bereits seit einigen Tagen schon Erkrankte aus Italien und Frankreich behandelt.