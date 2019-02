Rychetský warnt vor Machtschwächung der Gerichte

Am Beispiel der Visegrád-Länder sei zu erkennen, wie einfach die Macht der Justiz geschwächt werden könne. Das sagte der Vorsitzende des Verfassungsgerichts Pavel Rychetský am Mittwoch auf einer Fachkonferenz in Brno / Brünn. Ohne ein unabhängiges Verfassungsgericht könne es keine unabhängige Justiz geben, so Rychetský. Darum sei es notwendig, aufmerksam zu verfolgen, wen Verfassungsgerichte ein Dorn im Auge sind und aus welchem Grund, sagte der Verfassungsgerichtschef. Nichtsdestotrotz sei die Situation in Tschechien noch nicht so bedenklich wie in Ungarn oder in Polen, bemerkte Rychetský.

Die Unabhängigkeit der Justiz ist in letzter Zeit auch in Tschechien ein viel diskutiertes Thema. Der Grund sind die mutmaßlichen Versuche des Chefs der Präsidentenkanzlei, Vratislav Mynář, mehreren Richter die Meinung von Präsident Zeman zu laufenden Verfahren vorzuhalten.