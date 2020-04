Russische Extremisten attackieren tschechische Botschaft in Moskau

Eine Gruppe von maskierten russischen Nationalisten hat am Sonntag die tschechische Botschaft in Moskau attackiert. Am Zaun zur Botschaft hatten sie ein Spruchband mit der Aufschrift „Stopp dem Faschismus“ angebracht, auf das Gelände der Botschaft warfen sie mehrere Rauchbomben, berichtete der russische TV-Sender REN. Den Berichterstattern zufolge sei dies eine Reaktion auf die Beseitigung des Konew-Denkmals in Prag gewesen. Bei dem Vorfall wurde niemand verhaftet.

Zu der Aktion bekannte sich auf ihren Webseiten die nichtregistrierte Partei „Anderes Russland“. Sie ist bekannt für ihre ultralinken und extrem nationalistischen Ansichten. Auf der Internetseite der Organisation ist beispielsweise auch die Drohung „Unsere Panzer werden in Prag einrollen“, zu finden. Nach Informationen des Tschechischen Rundfunks will der tschechische Botschafter in Moskau, Vítězslav Pivoňka, eine Protestnote an das russische Außenministerium senden.