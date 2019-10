Die Botschaft Russlands in Prag hat die aktuellen Spionagevorwürfe zurückgewiesen. Man habe nichts mit einem Agentennetz zu tun, heißt es in einer Verlautbarung.

Am Montag bestätigte der Inlandsgeheimdienst BIS, in Zusammenarbeit mit der Sondereinheit für organisiertes Verbrechen ein russisches Agentennetz in Tschechien zerschlagen zu haben. Demnach sollten die Spione gezielt der Tschechischen Republik und deren Bündnispartnern schaden.