Russische Botschaft in Prag will nicht an Boris-Nemzov-Platz ansässig sein

Die russische Botschaft in Prag wird offiziell nicht mehr am Boris-Nemzov-Platz ansässig sein. Der Platz vor der Vertretung trägt seit knapp zwei Monaten den Namen des ermordeten russischen Oppositionspolitikers. Laut dem tschechischen Außenministeriums hat die Botschaft nun mitgeteilt, dass sie ihr Konsulatsgebäude in der Straße Korunovační als offizielle Adresse nutzen werde. Gründe dafür habe Moskau nicht genannt, berichtete das Nachrichtenportal Aktuálně.cz.

Die Umbenennung des früheren Platzes „Unter den Kastanien“ in Boris-Nemzov-Platz hatte der Prager Magistrat im Februar vorgenommen. Das russische Außenministerium kritisierte den Schritt. Der Prager Oberbürgermeister Zdeněk Hřib zeigte sich am Freitag amüsiert über die Adressänderung der Botschaft. Er verstehe nicht, warum man umgehen wolle, dass die Vertretung an einem Platz liegt, der nach einem früheren russischen Vizepremier benannt sei, so der Politiker der Piraten.

Die Beziehungen zwischen Tschechien und Russland sind seit einiger Zeit angespannt. Unter anderem geht es auch um die Auslegung der gemeinsamen Nachkriegsgeschichte. Vor kurzem hat beispielsweise der Prager Stadtteil Dejvice ein Denkmal für den Sowjetmarschall Iwan Konew entfernen lassen. Dies führte zu Drohungen des Kremls.