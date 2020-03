Rund 25.000 Tschechen in Ländern mit hohem Coronavirus-Risiko

Insgesamt rund 25.400 tschechische Bürger hielten sich am vergangenen Wochenende in Ländern auf, die vom Coronavirus besonders stark betroffen sind. Die Zahl wurde vom Verband der Mobilnetzanbieter am Montag veröffentlicht, sie geht auf die Nutzung der in Tschechien registrierten Mobiltelefone im Ausland zurück.

Demzufolge gab es in Italien etwa 23.900 Tschechinnen und Tschechen, in China 400, in Südkorea420, in Singapur 250, in Japan 390 und in Iran 64 Personen. Alle Reisenden erhielten SMS-Nachrichten, die sie über die Gefahr der Infektion informieren und auf Webseiten des tschechischen Gesundheitsministeriums hinweisen.