Die Nato-Tage im mährisch-schlesischen Ostrava / Ostrau haben am Wochenende über 200. 000 Flugbegeisterte und Militärfans angelockt. Das teilten die Veranstalter einer der größten militärischen Leistungsschauen in Mitteleuropa am Sonntag mit. Auf dem Fliegerhorst Mošnov bei Ostrava waren Flugzeuge, Hubschrauber und Landfahrzeuge aller Nato-Mitgliedsstaaten zu sehen.

In diesem Jahr standen die Nato-Tage im Zeichen des 100. Staatsgründungsjubiläums der Tschechoslowakei.