„Ritt der Könige“ beendet Folklorefestival in Kyjov

Mit dem so genannten „Ritt der Könige“ hat das Festival „Das mährisch-slowakische Jahr“ einen Höhepunkt am Sonntag in Kyjov / Gaya erreicht. Der traditionelle Volksbrauch aus der Mährischen Slowakei steht seit 2011 auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der Unesco. Ein Junge in einer Mädchentracht und mit einer Rose im Mund – der König – ist die Zentralfigur des Umzugs.

Das Folklorefestival „Das Mährisch-slowakische Jahr“ findet alle vier Jahre statt. Die Besucherzahl soll laut Schätzungen dieses Jahr höher als 2015 sein, damals haben 22.000 Zuschauer das Fest besucht.