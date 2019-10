Rheinmetall bewirbt sich um Großauftrag der Tschechischen Armee

Die deutsche Firma Rheinmetall Landsysteme will 200 neue Arbeitsstellen in Tschechien schaffen, falls sie aus der Ausschreibung für einen Großauftrag der Tschechischen Armee als Sieger hervorgehen sollte. Das teilte die Firma am Donnerstag mit.

Das tschechische Verteidigungsministerium will 210 neue Kettenfahrzeuge in einem Gesamtwert von 50 Milliarden Kronen (knapp 2 Milliarden Euro) kaufen. Drei Interessenten haben bis Mitte Oktober ihre Angebote vorlegelegt. Das sind neben Rheinmetall Landsysteme noch BAE Systems und General Dynamics European Land Systems. Neben dem Preis ist ein wichtiges Kriterium bei der Ausschreibung, in wie weit die tschechische Rüstungsindustrie miteinbezogen wird.