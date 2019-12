Restaurierung der Marienbasilika in Stará Boleslav geht zu Ende

Die gründliche Restaurierung der Mariä-Himmelfahrtsbasilika in Stará Boleslav / Altbunzlau geht zu Ende. Die ganze Kirche einschließlich Möbeln wurde in Stand gesetzt. Zum ersten Mal wird sie für die Öffentlichkeit bei der Mitternachtsmesse vom 31. Dezember auf 1. Januar geöffnet sein, die dort Kardinal Dominik Duka lesen wird. Dies teilte der Propst des Kollegiatkapitels der Hl. Cosmas und Damian in Stará Boleslav, Libor Bulín, am Dienstag mit.

In der wieder eröffneten Basilika wird wieder das Palladium von Böhmen ausgestellt. Es ist ein Madonna-Bild, das als eines der Symbole des tschechischen Staates gilt.