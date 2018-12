Restauriertes Nationalmuseum bei Besuchern sehr beliebt

Das restaurierte Nationalmuseum in Prag hat sich in den vergangenen Wochen zu einem Besuchermagneten entwickelt. Seit der Wiedereröffnung am 28. Oktober haben über 200.000 Menschen bereits dort vorbeigeschaut. Dies gab das Museum am Freitag bekannt.

Die Sammlungen des Nationalmuseums sind derzeit noch nicht komplett zugänglich. Nach und nach sollen aber weitere geöffnet werden. Zuvor war das Gebäude sieben Jahre lang für den Besucherverkehr geschlossen gewesen. Die Restaurierungsarbeiten selbst dauerten drei Jahre lang.