Ressort erwartet für April Arbeitslosenquote von 3,4 Prozent

Das Ministerium für Arbeit und Soziales in Prag erwartet, dass in Tschechien die Arbeitslosenquote im April von den 3,0 Prozent im März auf 3,4 Prozent ansteigen wird. Im vergangenen Monat haben sich knapp 36.000 Menschen als erwerbslos auf den Arbeitsämtern gemeldet, im April könnten es nach Schätzungen der Behörde rund 41.000 sein. Das sagte Arbeits- und Sozialministerin Jana Maláčová (Sozialdemokraten) am Freitag auf einer Pressekonferenz in Prag.

Die Arbeitslosigkeit in Tschechien blieb im März konstant, wie im Februar lag die Quote bei drei Prozent. Demnach registrierten die Arbeitsämter 225.678 Bewerber auf eine Arbeitsstelle. Das war die niedrigste Anzahl für den Monat März seit 1997.