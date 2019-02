Requiem für Ernst Waldstein-Wartenberg im Prager Veitsdom

Im Prager Veitsdom hat am Sonntag ein Requiem für Ernst Graf von Waldstein, Herr von Wartenberg stattgefunden. Den Gottesdienst zelebrierte Kardinal Dominik Duka. Konzelebriert hat die Messe der Bruder des Verstorbenen, der Benediktinerpater Angelus Waldstein. Der Prager Erzbischof erinnerte sich in seiner Rede an die erste Begegnung mit Ernst Waldstein nach der Wende von 1989 in Prag. Er würdigte Waldsteins Hilfe in der Zeit, als der Dominikanerorden in Tschechien nach Jahrzehnten wieder erneuert worden ist. Duka erwähnte zudem, dass sich Ernst Waldstein als Berater an der Eingliederung der Laien in die Kirchenstrukturen in Tschechien beteiligt hat. Der Kardinal dankte der ganzen Familie des Verstorbenen für ihre Teilnahme an diesen Aktivitäten.

Ernst Waldstein-Wartenberg ist im Alter von 94 Jahren am 21. Januar gestorben. Am 31. Januar fand das Requiem im Stephansdom in Wien statt. Nach der Heiligen Seelenmesse im Prager Veitsdom wurde Ernst Waldstein-Wartenberg am Sonntagnachmittag in seinem Geburtsort Doksy / Hirschberg am See beerdigt.