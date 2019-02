Reporterin: Nach Kuciak-Mord änderte sich die Haltung der Öffentlichkeit zu Journalisten

Die Haltung der Gesellschaft zu den Journalisten hat sich ein Jahr nach der Ermordung des slowakischen Reporters Ján Kuciak und seiner Partnerin Martina Kušnírová geändert. Das sagte Pavla Holcová am Mittwoch gegenüber der tschechischen Nachrichtenagentur ČTK. Holcová ist Begründerin des Tschechischen Zentrums für investigativen Journalismus. Sie hat mit Kuciak an dem damals nicht mehr vollendeten Artikel über die italienische Maffia in der Slowakei zusammengearbeitet. Vor dem Mord sei sie genauso wie viele ihre Kollegen unsicher gewesen, was deren Stellung im Rahmen der Gesellschaft anbelangte, erklärte Holcová. Oft seien die Journalisten das Ziel von Angriffen der Politiker gewesen, ob schon des tschechischen Staatspräsidenten Miloš Zeman oder des damaligen slowakischen Premiers Robert Fico, teilte Holcová mit. Sie habe nicht gewusst, ob Texte, die sie schreibe, nicht allzu kompliziert seien, erklärte die Journalistin.

Nach dem Mord hat sich die Öffentlichkeit vor allem in der Slowakei laut Holcová auf eine präzedenzlose Weise auf die Seite der Journalisten gestellt. Sie sei davon überzeugt, dass die Gesellschaft die Journalisten anders als zuvor wahrnimmt, betonte sie. Politiker, die die Journalistenarbeit kritisierten, kritisieren sie jedoch auch weiterhin, erklärte Holcová.