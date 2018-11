Rentner schmuggelt Kokain aus Südamerika

Am Flughafen in Prag ist ein 76 Jahre alter Rentner mit 2,1 Kilogramm Kokain erwischt worden. Der Schmuggel sei bei einer Routinekontrolle des Handgepäcks aufgeflogen, teilte eine Sprecherin des tschechischen Zolls am Montag mit. Zöllner entdeckten das Rauschgift unter einem doppelten Boden im Rucksack des Mannes. Der Tscheche war aus dem brasilianischen São Paulo über Lissabon nach Prag gereist.

Die Behörden ermitteln derzeit noch, ob die Droge für den Schwarzmarkt in Tschechien bestimmt war oder weiter ins Ausland transportiert werden sollte. Der mutmaßliche Schmuggler wurde der Polizei übergeben. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu zwölf Jahre Haft.