Renten in Tschechien liegen unter dem europäischen Mittelwert

Die Hälfte der Rentner in Tschechien bekommen eine Altersrente, die niedriger ist als 13.258 Kronen (514 Euro). Diese Summe entspräche dem europäischen Median. In Tschechien aber wird ein geringerer Anteil des Bruttoinlandsproduktes (BIP) als Rentenbeitrag ausgezahlt als in anderen europäischen Ländern. Das sagte die Vorsitzende der neu gegründeten Rentenkommission, Danuše Nerudová, am Mittwoch vor Journalisten.

Die Rentenkommission soll dazu beitragen, die Renten in Tschechien gerechter zu machen, sagte die Ministerin für Arbeit und Soziales, Jana Maláčová (Sozialdemokraten), auf der Pressekonferenz in Prag. Dazu gehöre beispielsweise, dass die Probleme mit den niedrigeren Bezügen für Frauen und den früheren Renten für Arbeiter in physisch anstrengenden Berufen gelöst werden, so Maláčová. Die Rentenkommission wird ihre Arbeit am 22. Februar aufnehmen.

In Tschechien erhalten rund 2,41 Millionen Menschen eine Altersrente. Zum Ende des dritten Quartals im Jahr 2018 lag die Durchschnittshöhe der hierzulande gezahlten Rente bei 12.395 Kronen (480 Euro).