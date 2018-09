Die Altersrente wird in Tschechien ab Januar 2019 um durchschnittlich 900 Kronen (gut 35 Euro) angehoben. Die Aufstockung hat die tschechische Regierung bei ihrer Kabinettsitzung am Mittwoch beschlossen.

Laut den aktuellen Zahlen beziehen insgesamt 2,9 Millionen Menschen in Tschechien eine Rente. Im Juni zahlte die Sozialversicherungsbehörde (CSSŽ) an 2,4 Millionen Menschen Altersbezüge, an knapp 422.000 eine Berufsunfähigkeitsrente und an 68.100 eine Hinterbliebenenrente.