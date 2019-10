Religionsphilosoph Halík erhält Bundesverdienstkreuz

Der tschechische Religionsphilosoph Tomáš Halík (71) erhält das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) zeichnet den katholischen Priester für seine Verdienste um die tschechisch-deutsche Versöhnung aus sowie für sein Engagement im Dialog zwischen den Völkern und den Glaubensrichtungen. Dies berichtete die Presseagentur ČTK. Halík soll das Verdienstkreuz am Montag entgegennehmen – genau 41 Jahre, nachdem er in Erfurt in einer geheimen Feier zum Priester geweiht wurde.

Tomáš Halík war während des Kommunismus in der katholischen Untergrundkirche tätig. Nach der politischen Wende leitete er die tschechische Bischofskonferenz. Der heutige Professor für Soziologie an der Prager Karlsuniversität beriet zudem viele Jahre lang Ex-Staatspräsident Václav Havel.