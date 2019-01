Rektoren und Schulverbände stehen hinter Bildungsminister Plaga

Sowohl die tschechische Pädagogenkammer, als auch die Rektorenkonferenz haben Bildungsminister Robert Plaga als fähigen Minister bezeichnet. Die Verbände reagierten so auf Gerüchte, dass der Ressortchef in naher Zukunft ausgetauscht werden könnte. Darüber berichteten in den vergangenen Tagen einige Medien. Eine Absetzung Plagas könnte zu einem Problem für die Bildungspolitik werden, hieß es in einer Stellungnahme der Universitätsvertreter.

Unter anderem Staatspräsident Miloš Zeman kritisierte Plaga vergangene Woche für ein Treffen mit Vertretern des Inlandsgeheimdienstes BIS. Der Minister hatte eine Revision der Lehrpläne angekündigt, da der BIS im Geschichts- und Tschechisch-Unterricht an den Schulen hierzulande russische Propaganda festgestellt haben will. Robert Plaga selbst lehnte die Kritik ab und bezeichnete seine Arbeit als gut.