Rektor der Masaryk-Uni lässt zehn Arbeiten wegen Plagiatsverdacht überprüfen

Der Rektor der Masaryk-Universität in Brno / Brünn, Mikuláš Bek, hat zehn Verfahren zur möglichen Aberkennung des Hochschultitels wegen eines Plagiats in der Diplomarbeit eingeleitet. Die zehn Fälle werden nun von einer Expertenkommission untersucht. Eine Entscheidung darüber sollte bis zum Jahresende gefällt werden. Das sagte Bek, der als Rektor aufhört, am Donnerstag in Prag vor Journalisten. Ab dem 1. September wird er in seiner Funktion vom bisherigen Dekan der medizinischen Fakultät, Martin Bareš, abgelöst.

Die Aberkennung des Hochschultitels ist möglich für akademische Arbeiten der letzten drei Jahre. In den Jahren von 2000 bis 2018 hat die Masaryk-Universität insgesamt 1226 Bachelor-, Magister- und Doktorarbeiten überprüfen lassen.