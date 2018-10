Im vergangenen Jahr sind in Tschechien insgesamt 90,4 Milliarden Kronen (3,5 Milliarden Euro) in Forschung und Entwicklung geflossen. Dies zeigen Zahlen des Statistikamtes, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Insgesamt sind das ganze 10,4 Milliarden Kronen mehr als im Vorjahr.

Die Förderung entspricht rund 1,79 Prozent des tschechischen Bruttoinlandsprodukts. Die meisten Gelder für die Wissenschaft kommen nach wie vor aus der Wirtschaft.