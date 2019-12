Rekordbeteiligung bei Eisschwimmen in Prager Moldau

Beim traditionellen Eisschwimmen in der Prager Moldau am zweiten Weihnachtsfeiertag haben am Donnerstag so viele Wagemutige teilgenommen wie noch nie. 430 Frauen und Männer stiegen in das 5,6 Grad kalte Wasser. Dies waren 32 mehr als im vergangenen Jahr. Die Veranstaltung ist nach dem tschechischen Eisschwimm-Pionier Alfred Nikodém benannt.

Beim Wettkampf über eine 750 Meter lange Strecke in der kalten Moldau siegte wie im vergangenen Jahr die Langstreckenschwimmerin Lenka Štěrbová. Sie brauchte neun Minuten und zwölf Sekunden. Štěrbová hat 2010 als jüngste Tschechin den Ärmelkanal durchquert, sie war damals 16 Jahre alt.